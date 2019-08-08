محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء.
رئيس الزمالك: أمير يسافر إيطاليا لمقابلة مدرب مرشح.. ولدينا المال للتعاقد مع دياز
النجم الساحلي: راسلنا الأهلي لتسوية أزمة كوليبالي
طارق يحيى: تأجيل السوبر الأفريقي في صالح الزمالك
كريم نيدفيد: خشيت من تكرار سيناريو البدري مع كارتيرون
الزمالك لمصراوي: كاف أخطرنا بتأجيل السوبر الأفريقي
الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة العروض الفرنسية لأزارو
الأهلي: سليمان والشناوي جاهزان.. وسنعرض نيدفيد على الطبيب الألماني مجددا
مدرب حراس المنتخب الأولمبي: لا نجامل مصطفى شوبير
أول تعليق للإسماعيلي حول التعاقد مع مؤمن زكريا
ماذا قال كلوب عن صلاح قبل بداية الموسم الجديد؟
أول تعليق من بطل تشيلي حول عودة لاسارتي
إكرامي يتحدث عن موقف البدري المحترم معه.. وسر رسالته لعمر صلاح في نهائي الكونفيدرالية
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. جديد أزمة كوليبالي ومدرب الزمالك.. ورد الأهلي على عروض أزارو الخارجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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