رئيس الزمالك: أمير يسافر إيطاليا لمقابلة مدرب مرشح.. ولدينا المال للتعاقد مع دياز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس نادي الزمالك، إن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة، سيُسافر إلى دولة إيطاليا لمقابلة مدربًا لقيادة فريق الكرة بالموسم المقبل.

الزمالك لم يُجدد للسويسري كريستيان جروس لتدريب عقب انتهاء عقده والاستغناء عنه بحجة سوء نتائج الفريق.

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رئيس الزمالك، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم بفضائية المحور، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"المدرب ليس إيطاليًا وتم مقابلة 6 أو 7 مرشحين؛ حيث يتم تسجيل الجلسة عبر مقطع فيديو وتُرسل لي ولمجلس الإدارة".

وبسؤال عن صعوبة التعاقده مع رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز لقيادة الزمالك، رد:"النادي به الأموال الكافية للتعاقد مع أي مدرب ولكن لم نجلس معه".

وأتم رئيس الزمالك حديثه بالإشارة إلى أن البرتغالي فيريرا لم يقابله أمير مرتضى للتعاقد معه، مضيفًا:"المدير الفني سيكون عاقلاً متزنًا ليس كجروس ونرحب بأبناء الزمالك في جلسات اختيار المدرب".