الإسماعيلي يتعاقد مع محمد حمدي زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـمصراوي:
أعلن نادي الإسماعيلي، ضم محمد حمدي زكي، مهاجم وصانع ألعاب نادي سموحة لمدة 3 سنوات مقبلة بصورة رسمية.
وأشار النادي الإسماعيلي عبر بيان رسمي صادر عنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إلى أن اللاعب وقع على عقود انتقاله في حضور تامر موسي، عضو مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير التسويق بالنادي.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.
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