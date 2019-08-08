رئيس ليون يؤكد رفض ناديه التخلي عن مهاجمه الدولي لليونايتد

كشف جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، عن أسباب عدم انتقال موسى ديمبيلي، مهاجم الفريق إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وارتبط ديمبيلي بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الجاري، لتعويض الرحيل المحتمل للبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم
وقال أولاس في تصريحات عبر صحيفة لو باريزيان الفرنسية: ديمبيلي لن يغادر ليون هذا الصيف.
وأكمل: موسى هو المهاجم رقم 1 في ليون، لم يكن كذلك في الموسم الماضي، الأمر لا يتعلق بالأموال ولكن بالطموح.
المهاجم صاحب الـ23 عامًا، شارك في 52 مباراة الموسم الماضي مع ليون في كل البطولات، وسجل 23 هدفًا وصنع 6 أهداف.
جدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي انتقل إلى صفوف ليون قادمًا من سلتيك الاسكتلندي، في صيف عام 2018، مقابل 22 مليون يورو.
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