جوارديولا : الفوز بالدوري الإنجليزي اولوية في مانشيستر سيتي

يعتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي أن الموسم المقبل في البريميرليج لن يشهد صراعًا ثنائيًا بين السيتيزن وليفربول فقط بل ربما يمتد لاكثر من خمسة اندية يراها قادرة على حسم اللقب .

ليفربول خسر لقب البريميرليج الموسم الماضي بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي، الذي توج في النهاية باللقب.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية: أعتقد أن الأمر الموسم المقبل سيكون مختلفًا، كل الفرق تقدمت خطوة للأمام.

وأضاف: المعايير التي حددها مان سيتي وليفربول الموسم الماضي، يجب أن تحققها الفرق الأخرى، لمواجهة تحدي الفوز بالبريميرليج.

وأكمل: سيتي والريدز أظهرا أنهما يمكنهما القيام بذلك، وعلى الأخرين محاولة فعل هذا الأمر، نوعية الفرق الـ3 أو الـ4 الأخرى تمكنهم من فعل ذلك.

وأردف: أعتقد أن باقي الفرق ستكون أقرب في جدول الترتيب، لقد قلت من قبل عدة مرات أن الأولوية بالنسبة لي هي الفوز بالدوري الإنجليزي.

واستمر: كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة للغاية، وهذا هو السبب في أنه من الجيد أنا أتوج بالبريميرليج.

واسترسل: عندما تسير بشكل جيد في الدوري، فسوف تسير بشكل جيد في باقي البطولات، لأنك تكون في حالة جيدة.

وعن فيل فودين أوضح بيب: هو لاعب ذكي، يلعب مع دي بروين وجوندوجان وديفيد سيلفا وبرناردو سيلفا وفيرناندينيو ورودري.

واستطرد: ليس من السهل على أي لاعب شاب أن يلعب بشكل منتظم حتى لو كان في ريال مدريد أو برشلونة أو يوفنتوس.

واستدرك: فيل يحب التواجد هنا، لقد لعب عدة دقائق في الموسم الماضي، وسوف يشارك في الكثير من الدقائق في الموسم المقبل.

وختم: أنا متأكد أنه سوف يساعدنا وأتمنى أن نتمكن من مساعدته، ليصبح لاعبًا أفضل، بالطبع هو موهبة كبيرة، ولكن لديه الكثير من الأشياء يجب أن يحسنها، هو منفتح على ذلك، وسنفعل هذا الأمر معًا.

مانشستر سيتي توج ببطولة الدرع الخيرية، بعدما فاز على ليفربول بركلات الترجيح بنتيجة 5\4، بعد نهاية الوقت الأصلي بين الفريقين بالتعادل بهدف مقابل هدف.

