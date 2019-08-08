مانشيستر يونايتد يستهدف مهاجم بيلباو قبل غلق الانتقالات الصيفية



زعمت تقارير صحفية إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ التحرك فعليًا من أجل التعاقد مع مهاجم أتلتيك بيلباو الإسباني إينياكي ويليامز قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ووفقًا لتقارلاير صحفية اسبانية فإن مانشستر يونايتد يأمل في حسم صفقة إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو قبل إغلاق سوق

الانتقالات الصيفي في إنجلترا غدًا الخميس بخصوص عمليات الشراء.ولا يحق لمانشستر يونايتد إبرام أي صفقة بعد إغلاق الميركاتو الصيفي غدًا ولكنه سيكون متاح لبيع أي لاعب.ولذلك أوضحت آخر التقارير أن مانشستر يونايتد جاهز لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد ويليامز البالغ 88 مليون يورو في عقده مع أتلتيك بيلباو قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.ويمني مانشستر يونايتد النفس بضم إينياكي ويليامز نظرًا لكونه لاعب جوكر يجيد اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي وسيكون حل رائع للمدرب النرويجي سولشاير في حالة بيع روميلو لوكاكو المرتبط بقوة بالانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.