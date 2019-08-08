رياضة | نيمار يُرسل رسالة خاصة إلى ميسي.. فماذا قال؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُرسل رسالة خاصة إلى ميسي.. فماذا قال؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية أرجنتينية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن النادي الذي سينتقل إليه البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وقال موقع " TYC SPORT" الأرجنتيني أن البرازيلي نيمار اتصل بزميله السابق ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني وأبلغه بأنه سينتفل لصفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. وكان نيمار ارتبط بالانتقال لصفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي، ولكن يرفض نادي باريس سان جيرمان عودة اللاعب للنادي الكتالوني نظرا لوجود خلافات بين الناديين.

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