رياضة | إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يهزم يوفنتوس ويحسم صفقة نجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم إنتر ميلان الإيطالي صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتقل لوكاكو إلى الفريق الإيطالي مقابل 85 مليون يورو سيدفعها النيراتزوري على عامين لمانشستر يونايتد.

ووصل المهاجم البلجيكي منذ قليل إلى ميلانو رفقة وكيل أعماله وذلك للخضوع للكشف الطبي ومن ثم التوقيع على عقود انتقاله للإنتر.

يذكر أن يوفنتوس كان قريب من ضم لوكاكو إلا أن إنتر ميلان تمكن من التفوق على السيدة العجوز وضم النجم البلجيكي.