رياضة | رئيس الزمالك يكشف عن مدرب الفريق الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يكشف عن مدرب الفريق الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مصير المدير الفني الجديد، الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد عقب رحيل خالد جلال.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية ان قائمة المرشحين لادارة نادي الزمالك اصبحت تضم مدربين اثنين فقط، ومن المقرر أن يتم اختيار واحد من بينهم لقيادة الفريق في الموسم المقبل".

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وأضاف مرتضى منصور: "قبل أول أيام عيد الأضحى، سيتم الاعلان عن اسم المدير الفني الجديد للزمالك، ولكنه لن يقود الفريق في مواجهة ديكاداها الصومالي في دوري ابطال افريقيا".

وأكمل رئيس الزمالك تصريحاته:" أمير مرتضى يتواجد خلال الوقت الحالي في صربيا على نفقته الخاصة، للتفاوض مع احد الاسماء المرشحة لقيادة الزمالك".

وعن رامون دياز قال مرتضى منصور:" نادي الزمالك يزجد به أموال وقادر على التعاقد معه".