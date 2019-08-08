رياضة | عموري يوجه رسالة لجمهور الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عموري يوجه رسالة لجمهور الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"، رسالة إلى جماهير الهلال السعودي، عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكتب عموري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ‏"كل الشكر والتقدير لجمهور الهلال العريق الذي يصنع النجوم ويحفز اللاعبين على الإبداع وكل التوفيق للهلال لن أنساكم أبدا وأنتم في القلب".