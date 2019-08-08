شكرا لقرائتكم وادي دجلة يواجه بترو جت وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس المدير الفنى ثانى التجارب الودية بمواجهة فريق بتروجت مساء اليوم الخميس، فى إطار خطة الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين بشكل تدريجي قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد المحدد له 19 سبتمبر المقبل.

وخاض الفريق الدجلاوى مباراته الودية الأولى مساء الاثنين الماضى أمام فريق المتحدة أحد أندية دورى الشركات، وفاز دجلة بثنائية مقابل هدف أحرزهما كلا من حسام عرفات ومروان حمدى، ومن المقرر أن تتوقف المواجهات الودية لدجلة لحين انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان الجهاز الإدارى اتفق مع عدة فرق لمواجهتها وديًا بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى بداية من المنيا يوم 19 من الشهر الجارى على الملعب الفرعى للدفاع الجوى، ثم الانتاج الحربى وبنى سويف وأسوان، كما يتم التفاوض مع عدد من الفرق الأخرى لمواجهتها وديًا لتعويض المعسكر المغلق الذى كان من المقرر اقامته بالعين السخنة، إلا أن تاكيس جونيس فضل عدم خوض هذا المعسكر والاكتفاء بالمواجهات الودية والتدريبات على ملعب النادى بالمعادى.