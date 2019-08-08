شكرا لقرائتكم صور.. مصطفى فتحي يحتفل بحفل زفافه وسط الأهلى والأصدقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، بحفل زفافه فى المنصورة، وسط أهله وأصدقائه، وعدد كبير من نجوم القلعة البيضاء فى مقدمتهم عبد الله جمعة ومحمد عنتر ومحمد عبد السلام. ومن المقرر أن يتجه مصطفى فتحى خلال الفترة المقبلة إلى ألمانيا للخضوع لفحص طبى جديد للاطمئنان على حالته تمهيداً للعودة للملاعب. Advertisements ويغيب اللاعب عن مباراة فريقه المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال، فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى وما زال مصطفى فتحى يخضع حتى الآن لبرنامج تأهيلى بعد إجرائه عملية جراحية فى الركبة بألمانيا خلال الفترة الماضية ثم خضوعه لفترة تأهيل بعد ذلك وشارك مع الفريق لدقائق فى مباريات المعسكر السابق بقبرص قبل أن يعود مرة ثانية ويخوض عمليات التأهيل.

67793354_438716510057668_6628717572478992384_n



67931262_607513462985833_4389613587631439872_n

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. مصطفى فتحي يحتفل بحفل زفافه وسط الأهلى والأصدقاء... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.