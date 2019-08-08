مانشستر يونايتد يرفض انتقال سمولينج إلى إيفرتون

إتخذ نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى قراره النهائى فيما يخص إنتقال المدافع كريس سمولينج إلى إيفرتون خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وقد نشرت شبكة “سكاى سبورت” البريطانية أن مسؤلي مانشستر يونايتد رفضت عرضاً جيداً تقدم به إيفرتون للحصول على سمولينج قبل إنتهاء السوق فى إنجلترا.

وتابعت أن المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير يرفض فكرة الاستغناء عن سمولينج لأنه يعد القوة الأساسية فى خط الدفاع إلى جانب فيكتور ليندلوف وهارى ماجواير بالموسم الجديد.

وكان اللاعب صاحب ال 29 عاماً قد مدد عقده مع مانشستر يونايتد فى ديسمبر الماضى حتى يونيو 2022، مع فرصة التمديد لعام آخر، وشارك كريس سمولينج في 24 مباراة فى الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم المنصرم، فيما خاض 323 مباراة فى جميع المسابقات الرسمية مع مانشستر يونايتد منذ عام 2010.