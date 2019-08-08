لماذا استعان يورجن كلوب براكب أمواج؟

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يستعد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، للموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وعينه على درع الدوري بعد خسارة النسخة الماضية أمام مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.
صحيفة “ذا تايمز”، ذكرت أن يورجن كلوب استعان برياضي ألماني، لتحفيز لاعبي فريقه، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو راكب الأمواج الألماني سيباستيان ستودنير، لتقديم كلمة تحفيزية حول مواجهة الضغوطات، للاعبي ليفربول.
الصحيفة، أضافت أن كلوب استعان بستودنير كي ينصح اللاعبين حول كيفية التعامل مع الضغوطات والتعامل مع نوبات الهلع، التي قد تنتابهم خلال موسم مضغوط، يشارك خلاله ليفربول في 5 بطولات.
ستودنر زار معسكر ليفربول بمدينة إيفيان الفرنسية، وقام بتدريب اللاعبين على تنظيم التنفس باستخدام مياه حمام السباحة، قبل أن يلقي كلمة تحفيزية للاعبين.
الصحيفة ذكرت أيضا أن ستودنر يعد من أفضل راكبي الأمواج العالية في العالم، وأن المدرب الألماني أعجب به كثيرا عندما سمع عنه، وقرر دعوته للمعسكر.. مشيرة إلى أن لاعبي ليفربول أعجبوا كثيرا بكلمة راكب الأمواج الألماني، وتمارينه الخاصة، التي قد تعطيهم نقطة تفوق إضافية على خصومهم قبل انطلاق الموسم الجديد.
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