شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد رسميًا مع محمد حمدي زكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، اجراءات التعاقد مع محمد حمدي زكي، مهاجم سموحة، بعقد لمدة 3 سنوات. وقع اللاعب على عقود الانضمام للدراويش في حضور محمد خلف، مدير إدارة التسويق والتعاقدات، وتامر موسى، عضو مجلس الإدارة. من المقرر أن ينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

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