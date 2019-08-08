السعودية والأردن يودعان بطولة غرب آسيا لكرة القدم

اقتنص منتخب الأردن تعادلا قاتلا أمام نظيره الكويتي بهدف لكل فريق، فى الجولة الثانية من المجموعة الثانية من بطولة اتحاد غرب آسيا المقامة فى العراق.
تقدم منتخب الكويت مبكرا فى الدقيقة الثالثة عبر اللاعب فيصل زايد الحربى من ركلة جزاء، وأدرك منتخب الأردن التعادل فى الوقت بدل الضائع من اللقاء.
بتلك النتيجة يتصدر منتخب الكويت المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن منتخب البحرين الوصيف، وستكون مواجهة المنتخبين معا المقبلة، هى الحاسمة لتحديد المنتخب المتأهل إلى نهائى البطولة، ويكفى منتخب الكويت التعادل.
وودع منتخب الأردن البطولة، هو ونظيره السعودى، حيث ستكون مواجهتهما الأخيرة مجرد تحصيل حاصل.
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