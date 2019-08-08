الأخضر.. خالي الوفاض في غرب آسيا

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) saleh_a_alharbi @فقد المنتخب الوطني لكرة القدم فرصة بلوغ نهائي بطولة غرب آسيا، بعد تعادله السلبي أمام منتخب البحرين في اللقاء الذي جمعهما أمس (الأربعاء) في الجولة الثانية للمجموعة الثانية للبطولة المقامة حالياً في العراق، ليحصد منتخبنا الوطني النقطة الأولى له في البطولة، فيما وصل رصيد البحرين إلى 4 نقاط.
وقدم الأخضر مستوى جيدا، إذ ظهرت الثقة في اللاعبين وشنوا العديد من الهجمات عبر الثلاثي هارون كمارا، وربيع السفياني، وعلي النمر، لكن بسالة الدفاع البحريني حالت دون هز الشباك، كما برز الحارس مصطفى ملائكة الذي حافظ على نطافة شباكه في أكثر من هجمة بحرينية. الجدير بالذكر، أن متصدر المجموعة يتأهل مباشرةً لنهائي البطولة، حيث انحصرت المنافسة بين منتخب الكويت ونظيره البحريني.
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