شكرا لقرائتكم خبر عن ودية سيلجي تحدد قائمة الفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) أنهى فريق الوحدة معسكره المقام حاليا بسلوفينيا أمس بوديته السابعة أمام فريق سيلجي السلوفيني التي انتهت بفوزه بهدفين نظيفين، سجلا عن طريق ياسين حمزة، والأسترالي قودين. أنهى فريق الوحدة معسكره المقام حاليا بسلوفينيا أمس بوديته السابعة أمام فريق سيلجي السلوفيني التي انتهت بفوزه بهدفين نظيفين، سجلا عن طريق ياسين حمزة، والأسترالي قودين. وأشرك المدرب الكرواتي ماريو جميع اللاعبين في إطار تقييمه الأخير للقائمة التي سيعتمد مشاركتها في مواجهات الموسم وأهم احتياجات المرحلة القادمة. وستعود بعثة الفريق (الجمعة) على أن يتم منح اللاعبين اجازة 3 أيام قبل العودة مجددا للتدريبات اليومية، وخوض ودية محلية قبل خوض المواجهة الأولى في الدوري أمام الاتفاق 22 أغسطس الجاري في مكة المكرمة.



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