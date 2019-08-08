شكرا لقرائتكم خبر عن رباعية الهلال «تعصف» بالأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أربكت رباعية الهلال البيت الأهلاوي الذي شهد متغيرات جراء السقوط الكبير على أرضه وبين جماهيره في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، حيث طغت مستجدات على خطط الأهلاويين للموسم القادم بناء على معطيات المباراة بحسب مصادر "الخليج 365"، التي أكدت أن الخسارة القاسية دعت مسيري النادي وبالتشاور مع المدرب الكرواتي برانكو لتغيير خططهم كاملة في سوق الانتقالات، إذ بدأ التحرك فعلياً لجلب مدافع أجنبي جديد بدلاً من خطتها السابقة بجلب صانع ألعاب أجنبي. وجاءت التحركات الأهلاوية الجديدة عقب الأداء الضعيف لخط دفاع في المواجهة الآسيوية، الذي كلف الفريق 4 أهداف على ملعبه وبحضور حشد جماهيري كبير.

كابوس.. واجتماعات للصحوة

كابوس الجوهرة الذي عاشه الأهلاويون من الخسارة الثقيلة ألقى بظلاله على كافة أفراد فريق العمل بداية من مسيري النادي الذين أشرفوا للتو على الفريق في أول مباراة ومرورا باللاعبين، حيث وجهت الجماهير انتقادات لاذعة منتقدة بالتحديد التحركات الصيفية التي لم تكن على مستوى التطلعات. وكان مقر الأهلي شهد أمس تحركات سريعة من المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل الذي تواجد مبكراً وعقد سلسلة من الاجتماعات كان أهمها مع مدرب الفريق برانكو، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مسببات الخسارة، واعترف برانكو خلال الاجتماع بوجود أخطاء لاسيما أنها المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد واعداً بالعمل على تصحيحها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفريق عانى من ظروف عدة خلال المواجهة كان من بينها خروج الثنائي محمد آل فتيل وسعيد المولد بداعي الإصابة، ما أفقد الفريق فرصة الاستفادة منهما في الملعب إضافة إلى خسارة تبديلين من أصل 3.

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خسارة فتيل والمولد

تواجد ثنائي الأهلي محمد آل فتيل وسعيد المولد في العيادة الطبية للنادي أمس، عقب تعرضهما لتمزق في العضلة الخلفية خلال مواجهة الهلال، واضطر الظهير الأيمن سعيد المولد وقلب الدفاع محمد آل فتيل إلى مغادرة الملعب في شوط المباراة الثاني متأثرين بإصابتهما.

وكان الثنائي تعرض للإصابة خلال التدريبات الأخيرة التي سبقت المواجهة إلا أنهما تحاملا عليها وشاركا في اللقاء قبل أن تتفاقم، حيث أصبح أمر لحقاهما بلقاء العودة مساء الثلاثاء القادم صعباً للغاية.