شكرا لقرائتكم خبر عن إستراتيجية العميد.. الحوكمة وتطوير الألعاب المختلفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تكثف إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي العمل لتحقيق الإستراتيجية المعتمدة من هيئة الرياضة لدعم الأندية السعودية ، ومنها الحوكمة وتطوير الألعاب المختلفة التي يشرفها عليها أحمد قطب.

وبدأ العمل على تحقيق المعايير الستة المطلوبة لتحقيق شرط الحوكمة التي هي عبارة عن مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، وسيكون مبلغ الدعم 20 مليون ريال مقابل تطوير منظومة الحوكمة، والمعايير الستة هي: الإستراتيجية والقيادة، الالتزام والتحكم والمراقبة، الإدارة المالية، اللوائح الداخلية، والهيكلة الإدارية والموظفين، والإدارة التشغيلية.

كما بدأت الإدارة تعمل جاهدة على تطوير الألعاب المختلفة في النادي، حيث تسعى إلى استيفاء الشروط والمعايير التي تعد المرحلة الأولى لاحتساب النقاط، ومن هذه الشروط تقديم خطة لتطوير الألعاب المختلفة في النادي، حيث تدرس الإدارة آلية دعم الألعاب المختلفة كون الاتحاد يعد من الأندية القليلة التي تهتم بهذه الألعاب وتصل إلى ثمانية من عشرة صنفتها هيئة الرياضة، وهي: كرة الطائرة، كرة السلة، ألعاب القوى، والتنس الأرضي من الفئة الأولى التي حددت لها هيئة الرياضة 100 نقطة عن كل لعبة، وألعاب: كرة الطاولة، التايكواندو، الكاراتيه، السباحة من الفئة الثانية التي حددت هيئة الرياضة 800 نقطة، وسيكون احتساب النقاط كالتالي: حسب النتائج والترتيب في الدوري وفي الفئات السنية ووفق الترتيب في بطولات الكأس.