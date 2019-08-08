شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر قوى الإعاقة يختتم مشاركته العالمية بـ4 فضيات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سويسرا)

اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في بطولة العالم للشباب لألعاب القوى التي أقيمت على ملعب ومضمار المجمع البارلمبي السويسري بمدينة نتويل بتحقيقه 4 ميداليات فضية.

‏وشارك الأخضر بلاعبين في الجري هما علي النخلي وأسامة مسرحي، حيث نال النخلي «تصنيف T37 شلل دماغي - تحت ٢٠ عاما» فضيتي سباقي 100 و200 متر مسجلاً رقماً شخصياً جديداً في السباقين على التوالي (87:11) ثانية، (13: 24) ثانية ليقفز إلى المركز السابع عالمياً بعد أن كان في المركز الـ16.

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وتمكن العداء أسامة مسرحي «تصنيف T13 إعاقة بصرية» من تحقيق ميداليتين فضيتين في سباقي 100 و200 متر ليسجل هو الآخر رقمين شخصين جديدين في كلا السباقين على التوالي (80: 12) ثانية، (56: 26) ثانية، كما أحرز المركز الخامس في سباق 400 متر بزمن 33:03: 1 دقيقة.

‏وقدم المشرف الفني على المنتخب نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارالمبية السعودية ناصر القحطاني التهنئة للاعبين على هذا الإنجاز في بطولة العالم، مؤكداً أن هذه المشاركة حققت أهدافها كونها من ضمن مراحل الإعداد لبطولة العالم للكبار التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر القادم، وصولاً إلى أوليمبياد طوكيو 2020، حيث تمكن النخلي والمسرحي من تحسين أرقامهما، إضافة إلى التقدم في الترتيب العالمي، وهو ما حققه العداء علي النخلي.

بدوره أكد مدرب المنتخب عبدالله مشراوي أن لاعبيه حققوا نتيجة ممتازة في بطولة العالم وسط مشاركة أبرز العدائين من 41 دولة، مبينا أن هدفه الأول هو تحقيق اللاعبين أرقاما جيدة، وهي المرحلة الأولى التي تليها تباعا الميداليات، مشيرا إلى أن العمل متواصل حتى بطولة العالم بدبي ثم أولمبياد طوكيو 2020، حيث سيعود مع اللاعبين لاستكمال المعسكر الخارجي في بيدقوش ببولندا لمدة شهر الذي انخرط فيه لاعبو منتخب الكراسي ومنتخب الرمي من مطلع يوليو الماضي، حيث ستكون هناك مشاركة للأخضر في دورة ألعاب غرب آسيا الثانية التي ستقام بالأردن منتصف شهر سبتمبر القادم، وهي من ضمن مراحل الاستعداد التي وضعها اتحاد ألعاب القوى باللجنة البارلمبية لتجهيز المنتخب بالشكل الأمثل ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية السعودية في مختلف المحافل الإقليمية والقارية والدولية.