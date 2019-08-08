شكرا لقرائتكم خبر عن «البدر» اكتمل.. رالي عسير حقق الأحلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

طموح لا حدود له، كان القاعدة التي استند عليها طلال البدر في مشواره مع الراليات، منذ نشأته في مدينة تورنتو، حيث كان سريره عبارة عن مجسم بورش، لتختلط أحلامه منذ الصبا بالسرعة والمنافسة في عالم السيارات.

البدر حينما عاد إلى المملكة أكمل مسيرته ولم ينقطع، حيث درس في مدارس الملك فيصل ومدارس الرياض، ليختار تخصص المحاسبة لتعلقه بلغة الأرقام والتدقيق المالي وحاز على شهادة البكالوريوس من جامعة الفيصل في الرياض.

كثير من زملائه وأصدقائه تعجبوا من مثابرته وانضباطه، على الرغم من إدارته لمشروع الخاص Tee Arabia وما يقتضيه من سفريات واجتماعات عمل مضنية.

كان دوامه اليومي من وإلى الجامعة على متن دراجة، حرصا على استغلال المسافة في جدوله الرياضي اليومي.

Advertisements

بدأ في اقتناء سيارات عدة رياضية في عمر مبكر، من السيارات الكلاسيكية الأمريكية إلى البورش (عشقه الأبدي في عالم المحركات)، فيما كان دعم هيئة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بمثابة علامة رمزية منه لاتخاذ قرار المشاركة في عالم الراليات.

وبعد تأسيس فريق TB Motorsports ودعم البطل السعودي الكابتن أحمد الصبان تم التسجيل في منصة الاتحاد السعودي والمشاركة في رالي عسير تحت مظلة بطولة الرايات الصحراوية السعودية، كأول مشاركة رسمية للنجم الصاعد.

كان أصغر المشاركين وأقلهم خبرة ومع ذلك حقق المركز التاسع عشر من أصل أربعين متسابقا فاقوه خبرة ومهاره وتجهيزا، وبذلك كانت انطلاقة مشرفة وعظيمة للفريق كأول مشاركة في بطولة منظمة رسميا.

ويشارك فريق TB Motorsports في بطولة السعودية للراليات الصحراوية تحت مظلة هيئة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، منها رالي عسير (باها)، رالي القصيم (باها) في تاريخ 17 أكتوبر، رالي العلا نيوم (كروس كونتري) في تاريخ 4 نوفمبر، رالي الشرقية (باها) في تاريخ 5 ديسمبر، وأخيرا رالي الرياض في تاريخ 19 ديسمبر.

والمشاركة الكبيرة لطلال وفريق TB Motorsports في رالي دكار الشهير المقام لأول مرة في المملكة بتاريخ 2020 من 1 إلى 17 يناير، حيث يحلم بتمثيله للوطن كأصغر متسابق راليات سعودي، إيمانا منه ومن الفريق بضرورة الارتقاء برياضات السيارات السعودية ودعم رؤية الاتحاد والهيئة بدفع المملكة دوليا كمنصة بارزة للمنافسات الرياضية ودعم وتطوير المواهب الوطنية.