شكرا لقرائتكم خبر عن «العنصرية» توقف رئيس ناد 3 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (برلين)

أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس 3 أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي، ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي إقليم الرور بياناً في وقت متأخر (الثلاثاء) على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير بـ «انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي».

ورفضت الهيئة اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن «لا أساس لها من الصحة»، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه.

وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في أفريقيا، معتبراً أنه «حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال مع حلول الليل».

وجاء تصريح رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غرب ألمانيا، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي.