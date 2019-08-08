شكرا لقرائتكم خبر عن القحطاني يكشف «سر» كريري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أثنى القائد الهلالي المعتزل ياسر القحطاني على المستوى الكبير والنتيجة المريحة نوعاً ما في لقاء الذهاب الذي قدمه نجوم الزعيم أمام فريق الأهلي وبين جماهيره، وأضاف: ‏بداية قوية للموسم من رجال الهلال وعقبال التأهل يا رب.

هذا ووجه القحطاني رسالتي شكر خاصتين، قال فيهما: «الرسالة الأولى لأخوي سعود كريري الذي متأكد بأن كلامه مع اللاعبين بين الشوطين كان من أسباب هذا الفوز الذي أعطى بكلامه الجدية والدافع القوي لتحقيق الفوز، أما رسالة الشكر الثانية فهي لنجمنا الصاعد محمد الدوسري على كل ما قدم في مباراة الأهلي وننتظر منه الكثير وهو قادر على تطوير مستواه أكثر وأكثر في المباريات القادمة».