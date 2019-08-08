التلميذ يتفوق على الأستاذ

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في أول مواجهة بينهما وجهاً لوجه التقى المدرب الروماني «التلميذ» لوشيسكو «أستاذه» برانكو، ونجح الأول في تحقيق الفوز على الأهلي برباعية مقابل هدفين على استاد مدينة الملك عبدالله

في أول مواجهة بينهما وجهاً لوجه التقى المدرب الروماني «التلميذ» لوشيسكو «أستاذه» برانكو، ونجح الأول في تحقيق الفوز على الأهلي برباعية مقابل هدفين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، أمتعت وأبدعت كتيبة «زعيم آسيا» ودكت شباك العويس وزارتها 4 مرات متتالية كانت قابلة للزيادة لولا الاستعجال الذي طرأ على نجوم الزعيم، ورغم الفارق السني بين الروماني والكرواتي إلا أن لوشيسكو «درّس» برانكو فنياً وتكتيكياً ونتيجة ومستوى.

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