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العويس أمام الهلال لا يعرف الابتسامة

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جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (الرياض)

‏ منذ تعاقد الأهلي مع الحارس محمد العويس قبل موسمين قادماً من الشباب لم يحقق الأهلي الفوز على الهلال رغم مشاركته في عدد كبير من المباريات أمام الزعيم، وكان العويس يمني نفسه بتحقيق الفوز أمام الهلال ولكنه استقبل 4 أهداف ليكرر الرباعية التي ولجت مرماه العام الماضي في بطولة الدوري على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

يذكر أن محمد العويس حصل على أسوأ تصنيف في مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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