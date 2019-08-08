شكرا لقرائتكم خبر عن العويس أمام الهلال لا يعرف الابتسامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (الرياض)

‏ منذ تعاقد الأهلي مع الحارس محمد العويس قبل موسمين قادماً من الشباب لم يحقق الأهلي الفوز على الهلال رغم مشاركته في عدد كبير من المباريات أمام الزعيم، وكان العويس يمني نفسه بتحقيق الفوز أمام الهلال ولكنه استقبل 4 أهداف ليكرر الرباعية التي ولجت مرماه العام الماضي في بطولة الدوري على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض.

يذكر أن محمد العويس حصل على أسوأ تصنيف في مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والهلال.