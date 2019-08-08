شكرا لقرائتكم خبر عن الدوسري يعوض غياب البريك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

في مباراة الأهلي والهلال التي أقيمت أمس الأول على ملعب الجوهرة ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، ظهر لاعب الهلال الشاب ‏محمد الدوسري بديل اللاعب المصاب محمد البريك بمستوى عالٍ وقدم أداء جيداً قياساً بظروف المباراة، حيث تعتبر هذه المباراة أول مباراة رسمية له يخوضها مع الهلال بحضور جمهور كبير، إضافة إلى أنه لعب أمام أفضل وأسرع لاعبي النادي الأهلي جانيني وعبدالفتاح عسيري وسلمان المؤشر، ومع كل هذه الظروف إلا أنه استطاع أن يرضي مدربه رازفان الذي راهن عليه بأن يكون عند حسن الظن، والمتابع الرياضي يعرف أن استبداله من قبل الجهاز الفني قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة لم يكن لسوء مستواه، بل لأنه يحمل كرتا أصفر من الشوط الأول فتم استبداله خوفاً من أن ينال الكرت الأصفر الآخر.

هذا ويعتبر الدوسري مشروع نجم قادم إذا حافظ على نفسه وتم دعمه من قبل الجمهور الهلالي.