شكرا لقرائتكم خبر عن غوميز يدخل ابن نافل قلوب «الشقردية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

ساهم المهاجم الهداف الفرنسي غوميز في إدخال الرئيس فهد بن نافل قلوب كافة «الشقردية» بعدما نجح الهلال بتحقيق الفوز على نظيره الأهلي 4-2 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، إذ كانت الجماهير الأهلاوية والهلالية تنتظر الانتصار للتغني بإدارتيها الجديدتين.

ورفضت كتيبة المدرب الروماني لوشيسكو وغوميز أن يكون ابن نافل الخاسر في موقعة الكلاسيكو الكبير، حيث اكتست «العروس» جدة باللونين الأزرق والأبيض بعد الانتصار الآسيوي الذي سوف يسهل من مهمة الهلال في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض ثالث أيام عيد الأضحى، إذ قاد الفرنسي غوميز فريقه الهلال إلى فوز مثير على مضيفه الأهلي عندما حول تأخره مرتين إلى فوز، وبهذا الفوز خطا الهلال خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الإياب.

يذكر أن غوميز لعب 47 مباراة مع الهلال منذ قدومه العام الماضي، وشارك في 49 هدفاً، حيث سجل 40 هدفاً وصنع 9 أهداف، ويعتبر غوميز هداف الهلال في دوري أبطال آسيا لعام 2019 بواقع 7 أهداف، وأكثر لاعب أجنبي مساهمة بالأهداف للهلال بموسم واحد بتاريخ دوري المحترفين 2018/‏2019، حيث سجل 21 هدفاً، وصنع 7. يذكر أن غوميز استطاع تسجيل 7 أهداف في آخر 3 مباريات لعبها مع الهلال، هدفين في مرمى الشباب بالدوري، وهدفين في مرمى الدحيل القطري، وأخيراً 3 أهداف في مرمى الأهلي.