شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يبحث عن بديل «العويس والمعيوف» ومدافعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سجّل مدرب المنتخب الوطني الأول هيرفي رينارد حضوره الثاني لمباريات الأندية السعودية في مشاركتها في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا، فبعد تواجد الفرنسي في مواجهة النصر والوحدة الإماراتي في الرياض، ظهر رينارد أمس الأول مجدداً في ملعب الملك عبدالله بجدة لحضور الكلاسيكو السعودي الآسيوي.

وظهر إلى جانب المدرب الفرنسي الذي تم توقيع العقد معه قبل أيام رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل، الذي حرص على التواجد معه لتوضيح عدد من النقاط للمدرب.

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وحرص الفرنسي على إرسال مساعديه إلى الإمارات لمشاهدة لاعبي الاتحاد في لقائهم أمام ذوب آهان الإيراني، وتسجيل عدد من النقاط على اللاعبين.

وتأتي رغبة رينارد على حضور الكلاسيكو من الملعب نظير ما يمتلكه الفريقان من مخزون كبير من اللاعبين السعوديين، إضافة إلى تواجد حارسي مرمى أساسيين سعوديين، إلا أن نتيجة المباراة الكبيرة ستجعل المدرب يعيد حساباته مع محمد العويس وعبدالله المعيوف ودفاعات الفريقين.

يذكر أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وقع عقدا رسميا لتدريب المنتخب الوطني الأول إلى مونديال 2022 .