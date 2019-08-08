شكرا لقرائتكم محمد محمود يكشف حجم إصابته بفي الرباط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محمود لاعب وسط النادي الاهلي، انه جاهز للمشاركة مع الفريق في بداية الموسم المقبل ولكن بشكل تدريجي ، مشيراً إلى أنه سيكون جاهز للمشاركة 90 دقيقة بعد مرور شهر ونصف من انطلاق بطولة الدوري .

وأشار لاعب وسط الاهلي في تصريحات لقناة "اون سبورت"، إلي أنه تفاجيء باصابته بالقطع في الرباط الصليبي ، مؤكداً أنه لم يكشف مدي الوجع الذي شعر به لطبيب النادي الاهلي ، موضحاً أنه عندما شارك في المباراة مرة أخري لم يتمكن من الاستمرار وبعد اجراء الاشاعة اثبتت باصابتي بالصليبي.

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ويشير محمد محمود بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الرباط الصليبى، وبات فى حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأضاف محمد محمود ، أنه كان لا يعلم بعد الإشاعة باصابته بالصليبي ولكن عندما قام شريف اكرامي حارس مرمي الاهلي باحتضاني بشدة ، علمت أن الإصابة قوية ، موضحاً أنه دخل في نوبة بكاء عند علمه بالاصابة .

ووجه لاعب وسط الاهلي ، الشكر الي الجماهير الحمراء عبعد دعمها القوي له وخاصة بعد رفع لافتة له في احد المباريات .