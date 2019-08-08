شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن تفاصيل اختيار مدرب الزمالك: أمير سجل فيديو مع 7 فى أوروبا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن مجلس إدارة النادى سيستقر خلال أيام على مدرب الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أنه تم عقد جلسات مع 6 مدربين حتى الآن وأنه يفاضل بين اثنين من المدربين.

وأكد رئيس نادى الزمالك، خلال مداخله له عبر برنامج "الزمالك اليوم": "أمير مرتضى، قابل حوالى 6 أو 7 مدربين، وبكرة آخر رحلة له رايح يقابل مدرب آخر فى أيطاليا، هو مش مدرب إيطالى بيشتغل فى إيطاليا وهيقابله يوم الجمعة".

وأضاف رئيس الزمالك: "أمير سافر قابل مدربين فى صربيا والبرتغال وفرنسا واليونان حتى الآن، وبيسجل فيديو مع كل مدرب وبيتم إرساله لى لعرضه على مجلس الإدارة، وفيريرا ليس من المرشحين نهائيا ولا رامون دياز، والزمالك فيه فلوس، ودفعنا كل مستحقات اللاعبين حتى الصفقات الجديدة".

وأوضح مرتضى منصور: "المدرب هيكون مدرب محترم وعلى مستوى الفريق وعاقل ومتزن مش زى جروس مجنون دمر العيال ومشى".