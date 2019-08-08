شكرا لقرائتكم محمد محمود يوجه رسالة إلى محمود الخطيب.. تعرف عليها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد محمود لاعب وسط الاهلي ، رسالة إلي محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء ، بعد دعمه له عقب اصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي .

وقال محمد محمود في تصريحات لقناة "اون سبورت"، "محمود الخطيب شايل هم كبير جداً" ، مؤكداً أن المكالمة الهاتفية من رئيس الأهلي أثرت معه معنوياً خلال فترة اصابته.

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وأضاف لاعب وسط الاهلي، أن الخطيب قال له في المكالمة الهاتفية "احنا في ضهرك ولسه عندك مستقبل كبير".

ويسير محمد محمود بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى الرباط الصليبى، وبات فى حاجة إلى شهر فقط لإعلان جاهزيته للمشاركة فى التدريبات الجماعية.