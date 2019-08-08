شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: رضا عبد العال اعتذرلى عن تصريحاته ضد طارق يحيى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه وجه عتابا لرضا عبد العال نجم نادى الزمالك الأسبق، عما صرح به ضد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق الأبيض.

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وأكد رئيس نادى الزمالك، عبر مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم: "رضا عبد العال اعتذر لى عما صدر منه بحق طارق يحيى، وطالبته بإجراء مداخلة، لتوجيه الاعتذار، للمدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك وهو ماعندهوش مشكلة خالص".

كان رضا عبدالعال قد وصف طارق يحيى بأنه مدرب «فاشل» ولا يستحق قيادة الزمالك لكونه لم ينجح فى تجاربه الأخيرة سواء مع بتروجت أو سموحة.