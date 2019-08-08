شكرا لقرائتكم محمد حمدى زكي يوقع رسميا للإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع محمد حمدى زكي مهاجم سموحة والأهلي السابق، على عقود انضمامه لصفوف الإسماعيلى رسميًا لمدة ثلاثة سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. Advertisements ووقع حمدى زكى على عقود انضمامه لقلعة الدراويش لمدة 3 سنوات فى حضور وكلاء أعماله ميدو حزين وسيد مرعى.

53af4073-10eb-4215-b054-d3891d2694d3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد حمدى زكي يوقع رسميا للإسماعيلي لمدة ثلاثة مواسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.