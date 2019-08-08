شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك جاهز لعبور بطل الصومال وشيكابالا قائد حقيقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ان حراس الزمالك الثلاث على نفس المستوى من الكفاءة والقدرة على حراسة عرين القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ويستعد نادى الزمالك الى مواجهة ديكاداها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

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وقال طارق يحيى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور: "محمد عواد وأبوجبل ومحمد صبحى على نفس المستوى ويتنافسون بروح جيدة ونعمل على اعداداهم بالشكل الذى يتناسب مع نادى الزمالك".

تابع طارق يحيى ان الحراس الثلاث جاهزون لحراسة عرين نادى الزمالك فى المباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالى فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.