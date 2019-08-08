شكرا لقرائتكم كريم نيدفيد : سعد سمير سر تألقي في الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف كريم نيدفيد لاعب الأهلي، أن سعد سمير وراء تألقه مع الأحمر مؤخراً بعد إنتقاد المدافع له عقب إحدي المباريات فى الوقت الذى كان يشيد بي الكثيرين.

تابع نيدفيد فى تصريحات لقناة الأهلي : بعد إحدي المباريات وتسجيلي لهدف قام الجميع بتهنئتي ولكن فوجئت بسعد سمير وقتها يقول لي لسه مش عاجبني عندك أفضل ووقتها زعلت من كلامه وتدربت بعدها أكثر وظهرت بمستوي جيد بعد ذلك والإشادة كانت اقوى من قبل اللاعبين ورد سعد سمير وقتها بأنني وصلت لمستوي أفضل وأنه كان يهدف من كلامه بتشجيعي لأنني أمتلك إمكانيات أفضل من ذلك.

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وأكد كريم نيدفيد ان سعد سمير هو اكثر من سانده طوال فترة اصابته وكان دائم السؤال عنه خاصة وانهما تواجدا سويا في ألمانيا أثناء رحلة العلاج مضيفآ ان سعد سمير يعد واحد من كباتن الفريق أصحاب الدور الهام في تحفيز اللاعبين قبل المباريات والبطولات الهامة.

تطرق كريم وليد عن سبب تسميته بالنجم العالمى " نيدفيد" نجم يوفنتوس الإيطالي السابق ومنتخب التشيك ، حيث قال أن بدر رجب نجم الأهلي السابق أطلق عليه هذا اللقب بسبب الشبه بيني وبينه فى الشكل إلى جانب أن لون شعري وقتها كان أصفر وهو نفس لون شعر العالمي نيدفيد ، وأيضاً أن الكابتن بدر رجب كان يحب إطلاق أسماء اللاعبين الأجانب على اللاعبين فى فرق الناشئين.

كما حكي نيدفيد موقف طريف مع الكابتن بدر رجب ، قائلا : فى الصغر كنت أفضل أن أترك شعري طويل و طلب مسئولو المدرسة مني وقتها قص شعري ، ثم فوجئت بكابتن بدر يستفسر مني عن سبب قص شعري ليذهب بعدها إلى مسئولو المدرسة ودخل معهم فى مشادة كلامية ويطلب منهم عدم قص الشعر بعد ذلك.