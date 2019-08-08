شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك جاهز لعبور بطل الصومال وشيكابالا قائد حقيقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك جاهزية الفريق لمواجهة ديكاداها الصومالى فى افتتاحية مشوار الفريق ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال.

وقال طارق يحيى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور أن شيكابالا يقدم مردود جيد مع الفريق وقادر على المشاركة فى المباراة المقبلة كما أنه يقدم دوراً ككابتن للفريق بشكل ممتاز ويجمع اللاعبين حوله بشكل مميز، مضيفاً الى أن كل اللاعبين جاهزين للمباراة المرتقبة.

أضاف طارق يحيى أن اللاعب الجاهز وليس الأفضل هم من سيشارك فى المباراة المقبلة، مضيفاً الى أن الفترة الحالية تشهد الوقوف على كل اللاعبين ومدى جاهزيتهم مؤكدًا أن اشرف بن شرقى جاهز بكل قوة للفترة المقبلة على عكس محمد أوناجم الذى يسعى الى الوصول به الى الجاهزية البدنية قبل الدفع به.

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وشدد المدير الفنى المؤقت الى ان خالد بوطيب مهاجم الزمالك يعطى انطباعاً قويا عنه فى الفترة المقبلة خاصة وأنه يقدم مستوى وأداء فنى وبدنى قوى للغاية فى التدريبات.

ورفض طارق يحيى الكشف عن طريقة اللعب التى سيخوض بها المباراة امام ديكاداها بالإضافة مشيراً الى أن الفريق خاض اليوم تدريبات على الكرات الثابتة التى نسعى لاستغلالها فى امام بطل الصومال.