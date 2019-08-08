شكرا لقرائتكم خبر عن واتفورد يتعاقد مع ويلبيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن واتفورد، أمس، عشية إقفال باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا، تعاقده مع مهاجم أرسنال ومانشستر يونايد السابق داني ويلبيك في انتقال حر. وكان ويلبيك (28 عاماً) دون ناد منذ نهاية الموسم الماضي للدوري الممتاز في كرة القدم، بعدما قرر أرسنال التخلي عنه نتيجة الإصابات المتكررة، آخرها تعرضه لكسر في كاحله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقال واتفورد في بيان الأربعاء: «يسعدنا أن نؤكد توقيع اللاعب الدولي الإنجليزي داني ويلبيك في انتقال حر».

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