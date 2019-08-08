ختام ناجح للأنشطة الصيفية في نادي الحمرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسدل نادي الحمرية الثقافي الرياضي في مقره بالحمرية الستار عن فعالياته وبرامجه التي وجهها لاحتضان الشباب والفتيات خلال العطلة الصيفية، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة لبرنامج مجلس الشارقة الرياضي الصيفي لهذا العام والمقام تحت شعار «عطلتنا غير».

حضر حفل الختام محمد راشد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وعفراء المشغوني رئيس قسم الأنشطة والفعاليات في مجلس الشارقة الرياضي وعمار علي المهيري أمين السر العام في نادي الحمرية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، وأعضاء مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي، وفريق البلدية المتعاون في تنفيذ فعاليات الملتقى، والشركاء والرعاة ومسؤولي الدوائر والجهات بالحمرية، وحشد من أولياء الأمور وكافة المنتسبين في الملتقى.

وأوضح جمعة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة أن هذه النسخة من الملتقى الصيفي كانت ناجحة وحققت استفادة كبرى للأبناء والبنات، مشيراً إلى أن ملتقى الحمرية الصيفي نجح في استقطاب الشباب والناشئة من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة خلال الإجازة الصيفية، وقال إن الملتقى منح المشاركين عبر فعالياته وأنشطته وبرامجه النوعية فرصة لتنمية مهاراتهم وصقلها، مشيداً بدور ورعاية مجلس الشارقة الرياضي ومتابعتهم لتنفيذ الفعاليات والبرامج كما أشاد ببرامج المجلس التي حملت شعار «عطلتكم غير».

وقال محمد راشد الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إن الملتقى الصيفي لهذا العام حظي بمتابعة وعناية مجلس الإدارة، وشكل النادي لجنة عليا لإدارة الفعاليات والبرامج، وهدفت بمجملها إلى شغل أوقات الأبناء في الإجازة الصيفية والاستفادة من الدورات التدريبية وورش العمل التطبيقية، التي عززت من مفاهيم الريادة والابتكار لدى المنتسبين والمنتسبات.

وأكد المهندس علي أحمد المهيري من مجلس نادي الحمرية للشباب أن برامج وأنشطة وفعاليات الملتقى الصيفي تبرز القيم الإماراتية الأصيلة وتعزز من الصلات التي تربط الناشئة بالهوية الوطنية، مشيراً إلى تكاتف النادي ومجلسه للشباب بالتعاون مع الشركاء والرعاة لاختيار البرامج والمبادرات واختيار المشرفين من أصحاب الخبرات والكفاءات في مجالات العمل الشبابي المستدام.

وتابع حضور حفل الختام مادة مصورة تناولت كافة الفعاليات التي جرى تنفيذها في الملتقى الصيفي وشملت فعاليات رياضية وبحرية وثقافية وعلمية وتراثية وفنية وترفيهية، وتابع الحضور أيضاً عرضاً رياضياً قدمته مجموعة من المنتسبات لدورة رياضة التايكوندو في الملتقى.

وفي نهاية الحفل الختامي قام محمد راشد الشامسي يرافقه عمار المهيري وحميد حسن الشامسي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية وأعضاء مجلس إدارة النادي بتكريم مجلس الشارقة الرياضي على دورهم في رعاية الملتقى، وتكريم الشركاء والجهات الراعية والمشرفين والمنتسبين والمنتسبات الفائزين في مسابقات الملتقى وأوائل المجموعات والموهوبين والجهات المساهمة في إنجاح فعاليات ملتقى الحمرية.