الظفرة يواجه ناجويا الياباني اليوم في «آسيوية الصالات»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك: عصام هجو

أكمل فريق الظفرة تحضيراته؛ لخوض أولى مواجهاته في بطولة الأندية الآسيوية لكرة قدم الصالات التي تقام حالياً في تايلاند، وسيلتقي فريق ناجويا اوشن الياباني في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، بالتوقيت المحلي، والثانية والنصف ظهراً بتوقيت بانكوك، وعمل المدرب روي جيماريتش المدير الفني لفريق الظفرة على وضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة اليوم.

وحرص عيسى سيف المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب المصاحبة، ورئيس بعثة النادي في تايلاند على متابعة الحصة التدريبية الرئيسية قبل مواجهة الفريق الياباني اليوم، والتي جرت في صالة نادي هوندا الرياضي، وحضر التدريبات حسن الحمادي مشرف اللعبة وخلفان المنصوري عضو مجلس الإدارة.

أوضح عيسى سيف المزروعي: إن الفريق أصبح جاهزاً من كل النواحي لمباريات الدور الأول في المجموعة الرابعة، وقال: نطمح إلى تحقيق الفوز في المباراة الأولى لفريقنا أمام الفريق الياباني، الفريق يشارك في هذه البطولة للمرة الثالثة، لدينا خبرة جيدة، ونتمنى أن تكون مشاركتنا في النسخة الحالية مميزة، الفريق استعد بصورة ممتازة؛ عبر التجمع الداخلي في أبوظبي ودبي، وفي معسكر الإعداد الخارجي في تايلاند، والذي تضمن ثلاث مباريات ودية قدم فيها الفريق مستويات مميزة، وحقق نتائج جيدة تبشر أن القادم سيكون أفضل على المستوى الرسمي؛ من خلال التعادل (4-4) مع فريق تسو نام الفيتنامي أحد الأبطال السابقين للبطولة، والفوز على فريق تامسات التايلندي (4-3) وعلى فريق شينزم الصيني (7-2).

وأضاف: طموحنا التأهل إلى الدور الثاني، ولم نحضر إلى تايلاند لأجل المشاركة فقد شاركنا كثيراً، وهذه المرة هدفنا واضح؛ وهو المنافسة أو على الأقل فرض أنفسنا كقوة لا يستهان بها في المحفل الآسيوي الكبير، فريقنا عودنا على البطولات؛ من خلال مشاركاته المحلية، ومن حقنا أن نطمح في تحقيق الألقاب الخارجية.

ومضى يقول: المشاركة في مثل هذه البطولات تفيد اللاعبين كثيراً وهي مفيدة للعبة بصفة عامة، ستمنح اللاعبين فرصة لاكتساب خبرات جديدة تفيدهم في المستقبل، سواء مع الفريق أو المنتخب الوطني.

وحرص المزروعي على توجيه الشكر إلى مجلس أبوظبي الرياضي، وحمد خميس المنصوري رئيس نادي الظفرة على الدعم الكبير للفريق، وإلى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بانكوك على استقبالها للفريق، وتسخيرها كل الإمكانات المتاحة للبعثة، وخص بالشكر عبد الله الشحي عضو الوفد الدبلوماسي الإماراتي على تواصله اليومي مع البعثة طوال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر أيضاً إلى اتحاد الكرة واللجنة التنفيذية لكرة الصالات برئاسة عبد الملك جاني الذي وصل إلى بانكوك؛ لمساندة الفريق

وتوجه بالشكر أيضاً إلى ناديي النصر ودبا الحصن على التعاون الكبير مع نادي الظفرة في مشواره الآسيوي.

وجدد عيسى المزروعي الثقة في إدارة الفريق، متمثلة في حسن الحمادي مشرف اللعبة في النادي، وفيصل عبد الله مدير الفريق، والجهاز الفني ممثلاً في المدربين روي جيماريتش وعبد الرؤوف عمر المرزوقي، والطاقم المعاون لهم، وقال: كلنا ثقة في جميع لاعبي الفريق الذي دعمناه بمحترفين كبيرين؛ هما: فابيو ليما وبرونو، أتمنى أن يقدم اللاعبون مستوى مميزاً، وأن يستمتعوا بالبطولة.

ومن جانبه، توجه حسن عباس الحمادي بالشكر إلى عيسى المزروعي رئيس شركة الظفرة للألعاب المصاحبة، وقال: إن حضوره رئيساً للبعثة يعني الكثير للاعبين والجهازين الفني والإداري.

وقال: هيأنا الأجواء المناسبة للفريق ليقدم أفضل المستويات، ويحقق أفضل النتائج، بلاشك طموحنا هو بلوغ الدور الثاني كما سبق وصرحت بعد قرعة البطولة قبل أكثر من شهر ونصف الشهر، فريقنا إذا وفق في بلوغ المرحلة الثانية من المنافسة يستطيع الذهاب بعيداً في البطولة، الثقة في الفريق متوفرة، ولا تحدها حدود ومن خلال تواجدنا طوال فترة الإعداد التي تقارب الشهرين مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري لمسنا الروح العالية والعزيمة والإصرار من جميع عناصر الفريق، نتمنى لهم التوفيق في البطولة، وتمثيل الإمارات خير تمثيل في المحفل الآسيوي.

عبد الملك جاني: الظفرة أفضل من يمثل الإمارات

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حرص عبد الملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات على الالتقاء بلاعبي الظفرة والجهازين الفني والإداري عقب نهاية التدريبات في فندق البطولة، وحثهم على بذل الجهد لتقديم الأفضل في البطولة.

وقال: فريق الظفرة أفضل من يمثل الدولة في هذه البطولة في الوقت الحالي، ونتمنى أن تحذو بقية الفرق حذو فريق الظفرة في التطور وفي الإصرار على المشاركات الخارجية في مختلف البطولات.

وأضاف: الفريق اكتسب خبرات كبيرة من خلال تمثيله في السنوات السابقة، ورغم صعوبة المجموعة التي يلعب فيها الفريق، إلا أنه يستطيع التأهل إلى الدور الثاني، والفارس الظفراوي يملك روح التحدي في مثل هذه المواقف.

الظفرة بالأزرق اليوم

حرص فيصل عبد الله محمد، مدير فريق نادي الظفرة على تمثيل الإمارات في الاجتماع الفني للبطولة، وأكد اكتمال جاهزية ممثل الإمارات في بطولة الأندية الآسيوية، وعلى هامش الاجتماع تم استعراض ملابس الفرق المشاركة في البطولة، وسيلعب الظفرة اليوم باللون الأزرق والمباراة الثانية أمام الفريق الإيراني بالأصفر وأمام كاظمة الكويتي بالأصفر، وتحدث المدرب روي جيماريتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اليوم، وأكد لوسائل الإعلام الآسيوية اكتمال جاهزية الظفرة لمواجهة الفريق الياباني اليوم.