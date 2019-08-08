إيقاف رئيس شالكه بسبب تصريحاته العنصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف نادي شالكه الألماني لكرة القدم رئيسه كليمنس تونيس، لفترة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه الأفارقة أدلى بها الأسبوع الماضي.

ونشرت لجنة الأخلاقيات في نادي إقليم الرور بيانا على هامش اجتماع دافع خلاله تونيس عن نفسه، اتهمت فيه الأخير ب«انتهاك حظر التمييز الوارد في النظام الأساسي للنادي»، ورفضت الهيئة اتهامات العنصرية بحق تونيس، معتبرة أنها «لا أساس لها من الصحة»، واكتفت بعقوبة الإيقاف دون إقالته من منصبه، وتعرض تونيس (63 عاماً) لانتقادات عقب التصريح الذي أدلى به بشأن بناء المزيد من محطات الطاقة في إفريقيا، معتبراً أنه «حينها سيتوقف الأفارقة عن قطع الأشجار وإنجاب الأطفال مع حلول الليل».

وجاء تصريح رجل الأعمال على هامش منتدى في مدينة بادربون شمال غربي ألمانيا الخميس، انتقد خلاله الزيادات الضريبية في ألمانيا لمكافحة التغير المناخي، وأثار تصريح رئيس شالكه موجة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، فطالب العديد من الجماهير واللاعبين السابقين في النادي باستقالة تونيس كرئيس للهيئة الإشرافية على النادي، فيما دانت شخصيات بارزة في كرة القدم وسياسية تعليقه.

ودعت وزيرة العدل كريستين لامبريشت، بطل ألمانيا سبع مرات إلى «التعامل» مع تونيس، مصرحة لمجموعة «فونكه» الإعلامية «يجب معارضة العنصرية بصوت عال وواضح في كل فرصة».

وتقدم تونيس، باعتذار عن الكلمات «غير اللائقة»، مؤكداً أنه يدعم قيم شالكه ضد «العنصرية، التمييز والاستبعاد»، ويبدأ شالكه الموسم الجديد من بطولة الدوري بقيادة مدربه الجديد دافيد فاغنر بمواجهة بوروسيا مونشنغلادبلاخ في 17 أغسطس/آب الحالي.