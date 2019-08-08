شريط كوشيلني يغضب أرسنال وأوزيل مرشح لخلافة روني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حقق الفرنسي لوران كوشيلني مدافع أرسنال حلمه بالعودة لفرنسا بعد انضمامه لبوردو مقابل 4.6 مليون استرليني لكن النادي الفرنسي أغضب مشجعي أرسنال بإعلان انضمام اللاعب عبر شريط فيديو في تويتر يظهر فيه كوشيلني بقميص أرسنال ثم ينزعه ليظهر قميص بوردو الجديد وأرفق بوردو الشريط بعبارة «لاعب جديد، قميص جديد، شاهدوا لتعرفوا».

وعلق إيان رايت أسطورة أرسنال على تغريدة بوردو: «مستوى عدم الاحترام هذا يوجعنا، كان يجب أن تشعر بالخزي للطريقة التي تركت بها النادي بعد خدمة 9 سنوات. حصلت على ما تريد ثم ظهرت بهذا الفيديو؟ آمل أن يكون ما أقدمت عليه يستحق على المدى البعيد. ما أشاهده غريب، تخيلوا كابتن الفريق يظهر هذا الكم من عدم الاحترام أثناء تقديمه في فريق آخر».

وأعلن أرسنال نبأ انضمام قائده المتمرد إلى بوردو بتغريدة موجزة: «لوران كوشيلني سيتركنا لينضم لبوردو الفرنسي» ثم بيان على الموقع: «قلب الدفاع لعب معنا 353 مباراة منذ لحاقه بنا من لوريان في 2010 وكان جزءاً من فريق أرسنال الفائز بكؤوس الاتحاد 2014، 2015 و2017». وتفاعل مشجعو أرسنال مع رحيل القائد وكتب أحدهم: «لن نفتقدك، شوهت تاريخك معنا». وفي سياق متصل، سيلتقي ممثلو نجم أرسنال الألماني مسعود أوزيل بمسؤولي نادي دي سي يونايتد الذي كان يلعب فيه النجم الإنجليزي واين روني لبحث صفقة محتملة وفق الصحفي الأمريكي ستيفن جوف الذي كتب: «واحد من ممثلي أوزيل سيلتقي مسؤولين في نادي دي سي يونايتد الأسبوع المقبل في واشنطن». ويبحث نادي العاصمة الأمريكية عن اسم لامع في سماء الكرة لتعويض روني العائد لإنجلترا وورد اسم صانع الألعاب الأرجنتيني لوسيانو أكوستا هدف سان جيرمان وإشبيلية أيضاً في اللائحة فيما يبحث أرسنال عن التخلص من عبء أجر أوزيل (350 ألف استرليني أسبوعياً). وفي سياق متصل، اتهمت وسائل الإعلام البريطانية أسطورة اليونايتد روني ب «بيع روحه» بعد توقيع عقد ل 18 شهراً مع ديربي كاونتي الذي تعاقد للتو مع شركة مراهنات لرعاية قميصه مؤخراً مقابل مبلغ ضخم. واختار روني الرقم 32 ليكون قميصه في كاونتي، رغم أنه لم يلعب أبداً بهذا الرقم في مسيرته، ليحاكي اسم شركة المراهنات «ريد 32». ووضع اتحاد الكرة سقفاً لصفقات أندية الدرجة الأولى حفاظاً على توازن المنافسة فيها ولولا رعاية شركة المراهنات لما استطاع ديربي كاونتي أن يحصل على نجم مثل روني وهي التي ستدفع أجر ال 100 ألف استرليني أسبوعياً التي سيتقاضاها نجم اليونايتد السابق مقارنة بمعدل الأجور الأسبوعية في دوري الدرجة الأولى وهو 20 ألف استرليني. ورفضت إدارة ديربي كاونتي الكشف عن مبلغ رعاية الشركة فيما عبرت كولين زوجة روني عن سعادتها بعودة زوجها للبلاد لأنها تريد تربية أولادها الأربعة في مجتمع اعتادوا العيش فيه.

وعلى صعيد تشيلسي الذي سيدشن الموسم بمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد، روى لاعب الوسط ماسون ماونت خريج أكاديمية البلوز قصته مع الفريق ويقول: «في 2014 جاءتني عروض، جمع والدي توني أعمامي وخالاتي في منزلنا ببورتسموث لمناقشة مستقبلي وقال لي: «اترك تشيلسي، لا أحد في أكاديميته أصبح نجماً سوى جون تيري» فقلت له: «أنا أريد أن أكون جون تيري الجديد. لن أترك تشيلسي، أنا فيه منذ السادسة وسأبقى». بعد 5 سنوات من تلك الجلسة العائلية وجد ماسون طريقه للفريق الأول وسجل 3 أهداف في جولة قبل الموسم دفعت مدربه لامبارد للقول: «أعلن عن نفسه في الفريق الأول». وقع ماسون أول عقد مع البلوز بسن ال 8 برفقة صديقه وزميله ديكلان رايس ومثلا معاً إنجلترا في منتخب دون ال21 لكن ماسون فاز بجائزة أفضل لاعب أجنبي للعام في هولندا 2018 بعد إعارته لفيتيس آرنهيم ويعلق والده توني: «عندما سرح تشيلسي ديكلان بسن ال 14 كلنا أجهشنا بالبكاء فهو مع ماسون منذ سن السابعة وارتبطنا بعائلته وكنا نجوب أوروبا معاً. ديكلان يتمتع بشخصية قوية لذا صمد ويلعب حالياً في ويست هام». شرب ماسون حب الكرة من والده مدرب فريق هافنت تاون للهواة سابقاً وفي 2004 اصطحب الأب ابنه لنادي في فارنهام لخوض تجربة ويقول: «كان بقية الصغار في ال 6 وماسون في ال 5، عندما رأوه قالوا إنه صغير بعض الشيء، هل عمره 6 سنوات فعلاً؟ فأجبت «نعم». بعد حصتين كان يلعب مع فريق دون 8 سنوات».

عائلة ماسون تشجع بورتسموث

عائلة ماسون كلها تشجع بورتسموث لذا لا تطيق رؤية قميص الغريم ساوثمبتون ويتذكر الأب توني كيف تردد ابنه في قبول دعوة صديق للعب في ساوثمبتون ويقول: «قسموا الأولاد لأربعة فرق، قال لي ماسون والدي ماذا سأفعل إن أعطوني قميص ساوثمبتون؟ قلت له لا تهتم ستحصل ربما على قميص تشيلسي». صدمت عندما شاهدته بقميص ساوثمبتون أما هو فوجهه كان أحمر كأنه إعصار. في تلك البطولة الودية سجل من شدة غضبه 14 هدفاً.

في أكاديمية تشيلسي التقى ماسون المدرب جودي موريس مساعد لامبارد حالياً لذلك طار ماسون من الفرح عندما قال له موريس إن لامبارد يريده في ديربي كاونتي ويقول والده: «ذهبنا للقاء لامبارد في فندق بلندن وقال لابني أنا أحب أداءك، تعال العب معي. كانت أمامنا عروض من دورتموند ونورويتش لكن ماسون قال أريد العمل مع لامبارد في كاونتي». سجل ماسون 9 أهداف مع ديربي كاونتي الموسم الماضي وصنع 4 وعندما تولى لامبارد تدريب البلوز أعاد ماسون ماونت لأحضان تشيلسي.