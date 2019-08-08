المهرة «منها» بطلة كأس الوثبة في داكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزعت المهرة «منها» بإشراف فرانسوا روهات، وبقيادة فرانسوا زافير بيرترا لقب الجولة الخامسة عشرة لسلسلة كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا، والتي أقيمت، أمس الأول، بمضمار داكس بمشاركة 11 مهرة ومهر في سن ثلاث سنوات.

وتأتي إقامة سباقات الوثبة ستاليونز بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ضمن فعاليات النسخة الحادية عشرة لمهرجان سموه العالمي، بالتزامن مع «عام التسامح» وبشعار «عالم واحد 6 قارات أبوظبي عاصمة الخيول العربية».

وأقيم سباق الوثبة ستاليونز «بري داهمان» للخيول الناشئة لمسافة 2100 متر، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو.

وجاء السباق قوياً لتقارب مستويات الخيول المشاركة، وجاء فوز البطلة بفارق 0,75 طول عن «امبوريو» بإشراف فيليب سوجرب، وبقيادة جيمي مارتن، فيما جاءت في المركز الثالث «اجاويد» بإشراف توماس فورسي وبقيادة لوري فولارد، وقطعت البطلة المسافة في زمن وقدره 2:23:90 دقيقة.

وأقيمت، يوم أمس، فعاليات النسخة السادسة عشرة لسباق كأس الوثبة ستاليونز في مضمار لاتست، وخصصت للخيول في عمر أربع سنوات لمسافة 1600 متر، وبلغت إجمالي جوائزه المالية 14 ألف يورو، وانتهت في ساعة متأخرة من الليل.

يذكر أن فرنسا تشهد تخصيص 20 سباقاً لكأس الوثبة ستاليونز؛ لدعم صغار الملاك والمربين، من إجمالي 66 سباقاً حول العالم.