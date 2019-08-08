شكرا لقرائتكم خبر عن تراب يعود إلى فرانكفورت والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل الحارس الألماني الدولي كيفن تراب من باريس سان جرمان بطل فرنسا إلى فريقه السابق اينتراخت فرانكفورت الألماني لخمسة أعوام، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية والألمانية.
وبحسب شبكة «سكاي» التلفزيونية اتفق الناديان على انتقال تراب، الذي كان سيبقى على مقاعد البدلاء مع سان جرمان بديلاً للحارس الدولي الفرنسي الفونس اريولا. وتصل قيمة الصفقة إلى 7 ملايين يورو بحسب سكاي، فيما أشارت «ليكيب» إلى عشرة ملايين يورو. ويتوقع أن يخضع تراب (29 عاماً) سريعاً لفحص طبي قبل الدفاع عن ألوان فريقه الجديد-القديم. وفي الموسم الماضي، حمل تراب ألوان فرانكفورت معاراً من سان جرمان في 45 مباراة بينها 33 في الدوري المحلي، علماً بأنه تألق في صفوفه بين 2012 و2015 قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الفرنسية. وحل فرانكفورت في المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، ما سمح له خوض بطولة «يوروبا ليج».
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