مويز كين: العنصرية ليست سبب رحيلي عن اليوفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإيطالي مويز كين (19 عاماً) مهاجم إيفرتون الإنجليزي الجديد أن العنصرية لم تكن وراء قرار تركه اليوفنتوس، وقال اللاعب الذي انتقل مقابل 27.5 مليون جنيه استرليني، واستقبله جمهور إيفرتون بلافتة مناهضة للعنصرية: «أعتقد أن اللافتة مبادرة جميلة، لأن العنصرية شيء قبيح، ويجب أن نكافحها وسوف أرد للمشجعين ثقتهم بي بالأهداف. لم أرحل عن إيطاليا، بسبب ما جرى في مباراتنا أمام كالياري، لكنني جئت إيفرتون بحثاً عن تحد جديد، إيفرتون يتطلع للمستقبل مثلي وأرى نفسي فيه». واتهم حينها بونوتشي مدافع اليوفي زميله الشاب باستفزاز جمهور كالياري في إبريل/ نيسان الماضي لكنه اعتذر لاحقاً.وكشف كين عن نصيحة من كريستيانو رونالدو للانتقال للعب في الدوري الممتاز وقال المهاجم الذي سيلعب أول مباراة أمام مدافع تشيلسي السابق جاري كاهيل لاعب كريستال بالاس الجديد يوم السبت: «قال لي كريستيانو لاحق حلمك وثابر. لا أحد يعرف ما يخبئه المستقبل، لكنني مستعد لتقديم 100 % من الأداء مع الفريق. تحدثت للمدرب مارسيل وأدركت أننا نتشارك في الأفكار». وعن معدل الأهداف التي يريد تسجيلها هذا الموسم قال كين: «7 على الأقل لكنني قادر على تسجيل أكثر من 7 أهداف. كنت أتمرن مع رونالدو يومياً وتعلمت منه وتجربتي في اليوفي ستساعدني على تحقيق أهدافي». وأكمل إيفرتون استعارة جبريل سيديبي من موناكو الفرنسي ويلاحق أهدافاً أخرى أيضاً على سبيل الإعارة قبل غلق باب التنقلات اليوم في إنجلترا.