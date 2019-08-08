الوصل يكسب تجربة أنيف النمساوي بهدفين نظيفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أيمن بشير

فاز الفريق الأول بنادي الوصل، أمس الأول، بهدفين نظيفين على فريق نادي «يو إس كي» أنيف النمساوي، أحرزهما خواكين بيريز وماتيوس دا سيلفا، في رابع تجارب «الإمبراطور» الودية بمعسكره التحضيري الخارجي، الذي يقيمه حالياً في مدينة كابرون النمساوية، استعداداً للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الأصفر تجارب ودية أخرى، من بينها مواجهة نادي أودينيزي كالتشيو الإيطالي الذي أعلن مواجهة «الإمبراطور» مساء يوم الأحد المقبل الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى، على أن تعود البعثة إلى دبي يوم 15 أغسطس/آب استعداداً لمواجهة الهلال السوداني يوم 20 أغسطس ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ويبدأ الوصل استحقاقه في البطولة المحلية بمواجهة فريق حتا ضمن الجولة الثانية في كأس الخليج العربي والتي تقرر تعديل موعدها من 30 أغسطس لتقام بتاريخ 26 من الشهر نفسه الساعة 7:15 مساءً على استاد حمدان بن راشد.

ويبدو أن المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مازال يبحث عن التشكيلة المثالية للفريق الأصفر، خاصة بعد العناصر الكثيرة التي دخلت كَشْف الفريق في الانتقالات الأخيرة، حيث دفع أمام الفريق النمساوي بتشكيلة ضمت كلاً من حميد عبدالله، وسالم العزيزي، وعبدالرحمن علي، ولوكاس جالفاو، وعبدالرحمن صالح، وحمد البلوشي، وفيرناندو غايبور، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، ويوسف أحمد، وخواكين بيريز، قبل أن يجري تعديلات على التشكيلة مع بداية الشوط الثاني بدخول فارس خليل، وعبدالله خميس، وعبدالله جاسم، وحميد سالمين، ووليد الحمادي، وماتيوس دا سيلفا، وناتان فيليبي، وناصر محمود، وحبوش صالح، وعبدالله مال الله.