مان يونايتد يرفض عرض إيفرتون لضم سمولينج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكر تقرير إخباري، أمس، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رفض عرضاً من إيفرتون لضم كريس سمولينج لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس»، أن أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، يرى أن الإنجليزي الدولي سمولينج، يشكل دعامة أساسية لخط الدفاع، إلى جانب هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف.

وكان لاعب قلب الدفاع سمولينج «29 عاماً»، قد وقع في ديسمبر الماضي، عقداً جديداً مع مانشستر يونايتد يقضي باستمراره مع الفريق حتى يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وخاض سمولينج 24 مباراة في الدوري الممتاز بقميص مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقد لعب إجمالي 323 مباراة بكل المسابقات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد، تحت قيادة مدربه السابق السير أليكس فيرجسون، في عام 2010 قادماً من فولهام.

وخاض سمولينج 31 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، لكنه استبعد من القائمة التي أعلنها المدير الفني جاريث ساوثجيت لكأس العالم 2018 التي أقيمت بروسيا، ولم يجر استدعاؤه بعدها.