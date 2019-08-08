شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي ستارز» الرياضي يستضيف بطولات كرة الطاولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقبل مجمع «دبي ستارز» الرياضي، العديد من محبي لعبة كرة الطاولة خلال فعاليات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة التي ينظمها المجمع، أو يستضيفها وتنظم من قبل تلك المؤسسات.
ويأتي دور مجمع دبي ستارز الرياضي كمرفق رياضي مهم في دبي لدعم لعبة كرة الطاولة، واستضافة الأنشطة المختلفة لكرة الطاولة في ملاعبه الداخلية المكيفة، بالإضافة إلى توفير المعدات والتجهيزات الخاصة بلعبة كرة الطاولة، لتمكين الأفراد والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة من الاستمتاع بممارسة لعبة كرة الطاولة بشكل احترافي وفي أجواء مملوءة بالتنافسية.
يستطيع مجمع «دبي ستارز» الرياضي استضافة بطولات مجمعة ومخصصة في ملاعبه الداخلية المكيفة المكونة من 4 ملاعب مجهزة بأحدث المعدات الرياضية والمرافق لرياضات عديدة منها: كرة قدم الصالات والكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة وتنس الريشة وكرة الطاولة، إضافة إلى منطقة اللياقة البدنية ومنطقة لعب للأطفال.
يذكر أن مجمع دبي ستارز الرياضي يقع في منطقة المزهر 1 في دبي ويضم العديد من الصالات الرياضية والترفيهية لاستضافة فعاليات الشركات وأنشطة الأفراد الرياضية المختلفة، كما يقدم مجمع دبي ستارز الرياضي مرافق مخصصة للسيدات وأصحاب الهمم.
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