برادي وجيزيل يعرضان منزلهما للبيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض نجم كرة القدم الأمريكية توم برادي (42 عاماً) ظهير نيو انجلاند باتريوتس وزوجته عارضة الأزياء جيزيل بوندشن منزلهما في بروكلين للبيع مقابل 39.5 مليون دولار بعد تمديد عقده موسماً آخر مقابل زيادة ب 8 ملايين دولار رافعاً أجره إلى 31 مليون دولار سنوياً. وعلق برادي: «أشعر بأنني محظوظ جداً، ألعب في نفس الفريق 20 عاماً». وكشف برادي عن الحمية التي يتبعها ليحافظ على لياقته وقال: «أتناول الخضروات العضوية واللحم والبيتزا إذا شعرت بالشوق إليهما، نحن بشر ولا يجب أن نمنع أنفسنا من طعام نحبه أحياناً، لكنني لا آكل اللحوم المعدلة ولا الألبان ولا الملح المدعم باليود ولا السكر ولا الجلوتين ولا الكافيين والقلي بزيت جوز الهند». ويشارك برادي زوجته جيزيل حب الشوكولاته إذ قالت مرة: «أتناول الشوكولاته كل يوم، حتى لو قطعة صغيرة» وقال: «يوم الراحة من الحمية آكل الشوكولاته». ولدى الثنائي الشهير بنجامين (9 سنوات) وفيفيان (6 سنوات) كما لديه ابن (جاك 11 سنة) من زيجة سابقة ويبحثان الآن وفق التقارير عن منزل في جرينويتش.