شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يتعادل مع ليبزيج في ختام معسكر ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم نادي الظفرة معسكره الخارجي الذي أقيم في إسبانيا منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما تعادل سلبياً، أمس الأول، أمام إف سي إنتر ليبزيج الألماني في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وتعد ودية ليبزيج هي الرابعة والأخيرة للظفرة في معسكره بعد أن خاض ثلاث مباريات، حيث تعادل مع كل من عجمان بهدف لمثله وأوجسبورج الألماني، وفاز على إف سي بيرجسون الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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